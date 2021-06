Marani: “Giusto il riscatto di Tomori da parte del Milan” | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Matteo Marani ha espresso il suo pensiero riguardo il riscatto di Tomori da parte del Milan

Non è ancora ufficiale, ma ormai ci siamo. Fikayo Tomori verrà riscattato dal Milan, club che darà l'ufficialità nei prossimi giorni. Matteo Marani, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così il trasferimento definitivo del difensore ex Chelsea. "Giusto l'all in del Milan su Tomori. Il giocatore si è guadagnato il riscatto da parte dei rossoneri, che a loro volta hanno bisogno di certezze in difesa se vogliono ripartire con ambizioni importanti". Arrivato al Milan a gennaio in prestito dai 'blues', Tomori ha garantito una grande solidità difensiva accompagnata da una notevole velocità. Nei suoi primi sei mesi in rossonero, ha disputato 22 partite segnando anche un gol. Il futuro di Calhanoglu sembra essere a tinte rossonere: le ultime.