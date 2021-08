Mangiante: “Per Florenzi al Milan è solo una questione di tempo”

Angelo Mangiante ha fornito importanti aggiornamenti sulla trattativa di calciomercato tra Roma e Milan per Alessandro Florenzi

Angelo Mangiante, inviato di 'Sky Sport 24', ha fornito importanti aggiornamenti sulla trattativa di calciomercato tra Roma e Milan per Alessandro Florenzi. Di seguito l'intervento del corrispondente della TV satellitare da Trigoria: "Ormai tutti qui sanno che ha scelto il Milan: Florenzi ha già salutato i suoi compagni. Si aspetta il ritorno di Tiago Pinto dal viaggio di mercato per Abraham per chiudere l'operazione. Florenzi vuole il Milan e viceversa; a Roma è stato relegato tra gli esuberi in una situazione scomoda. È solo una questione di tempo e poi anche Florenzi, così come Dzeko (ad un passo dall'Inter, ndr), raggiungerà Milano, sponda rossonera". Il Milan punta tutto su Yacine Adli. Ecco come stanno le cose.