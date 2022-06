Manchester City, ufficiale il colpo Haaland: l’annuncio del club

Il Manchester City ufficializza il colpo Erling Haaland. L'attaccante norvegese arriva dal Borussia Dortmund per 60 milioni di euro e guadagnerà ben 30 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni. Il club inglese ha ufficializzato l'arrivo del classe 2000 con un video sui social che ritrae anche la nota foto del giocatore da bambino con la maglia dei Citizens. Milan, due nomi in Serie A per l'esterno offensivo: le ultime news di mercato >>>