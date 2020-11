Maldini: “Rinnovo Ibrahimovic? In tempi non sospetti dissi che …”

Calciomercato Milan: Maldini parla del rinnovo di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match Milan-Lille, gara valida per la 3^ giornata del Gruppo H di Europa League. Queste le dichiarazioni di Maldini sul possibile rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Diavolo fino al 30 giugno 2022.

“Io in tempi non sospetti, prima della partita contro l’Inter, avevo detto che i giocatori in scadenza non erano solo Gigio Donnarumma e Hakan Çalhanoglu, ma c’era anche Ibrahimovic. Io sono il meno adatto a parlare di limiti di età. Io ho giocato con questa maglia fino a 41 anni. Ogni giocatore è diverso, Ibra è speciale“. LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI MALDINI >>>