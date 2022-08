LIVE Calciomercato Serie A: la Juve sceglie Milik

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sul calciomercato del Milan e, in particolare, sulla trattativa calda per Jean Onana . Gli agenti del centrocampista incontreranno oggi la dirigenza del Bordeaux. Da capire la fattibilità dell'operazione, che il Milan vorrebbe impostare in prestito con diritto di riscatto. Il Bordeaux versa in difficoltà economiche . Ecco perché sarà difficile che i Girondini lascino partire Onana senza ottenere soldi in cambio sin da subito. Più probabile, dunque, un prestito oneroso con obbligo di riscatto o una cessione a titolo definitivo . La cifra che chiede il Bordeaux per Onana, comunque, è piuttosto abbordabile e si aggira sui 6-7 milioni di euro .

Aster Vranckx è un nome noto da tempo agli scout del Milan e tornato prepotentemente d'attualità. Il belga del Wolfsburg, però, è l'alternativa a Jean Onana , che rimane l'indiziato principale per rimpolpare il centrocampo di Stefano Pioli. Il classe 2002 è fuori dal progetto dei tedeschi, come dimostrato dalla non convocazione per l'ultimo match di Bundesliga contro lo Schalke 04. Il costo del cartellino si aggira attorno ai 6 milioni di euro , cifra abbordabile.

Il Chelsea pensa al colpaccio Leao. Lo riferisce il prestigioso quotidiano inglese The Times. Il Milan non ascolterà eventuali offerte del Chelsea per Leao, che ad oggi non risultano pervenute. Chiaro che il portoghese è appetibile dai top club europei, anche perché non ha ancora rinnovato il suo contratto con i rossoneri. Al momento, però, servono i 150 milioni di euro della clausola per portar via Leao dal Milan. Cifra che il Chelsea potrebbe ammortizzare inserendo nella trattativa alcune contropartite tecniche gradite al club di via Aldo Rossi: da Hakim Ziyech a Ruben Loftus-Cheek fino a Trevoh Chalobah. Ma, come detto, se ne potrebbe riparlare (eventualmente) in altre sessioni di mercato.