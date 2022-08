LIVE Calciomercato Serie A: acquisti/cessioni UFFICIALI e trattative

Il calciomercato estivo di Serie 2022-23 si è aperto il primo luglio e si chiuderà il primo settembre. In questo LIVE troverete acquisti e cessioni ufficiali, ma anche le ultime news su colpi e trattative in corso. Notizie su Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina, Atalanta ecc. (in rigoroso ordine di arrivo della passata stagione). Le novità dell'ultim'ora di oggi, 17 agosto, le trovi nelle prossime schede, squadra per squadra, con ufficialità e idee calde di mercato.