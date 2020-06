Lione, Kalulu è già un rimpianto: Tony Parker ha provato a convincerlo

CALCIOMERCATO MILAN – Pierre Kalulu è il primo colpo di mercato del Milan nel corso dell’estate 2020. Il francese era atteso a Milano nella giornata di lunedì, invece dovrebbe arrivare mercoledì (domani) per svolgere le visite mediche.

In Francia i tifosi del Lione non sono felici della cessione di Kalulu, almeno stando a quanto si legge sui vari social. Addirittura l’ex leggenda NBA, Tony Parker – ora attuale presidente dell’ASVEL Lyon-Villeurbanne, squadra di basket francese – ha provato a convincere Kalulu a rimanere nel club transalpino, senza riuscirci.

Non solo Tony Parker, i colleghi de ‘L’Equipe‘ riferiscono che anche alcuni compagni di squadra hanno contattato nello scorso week-end per convincerlo ad accettare il contratto con il Lione piuttosto che trasferirsi al Milan. Insomma, a tutti gli effetti sembra – almeno sulla carta – un buon colpo per il Milan. Poi sarà, come sempre, il campo a fare le sue valutazioni.

Per chi non lo conoscesse, Kalulu è un classe 2000, lo scorso 5 giugno ha compiuto 20 anni. Si tratta di un terzino destro, già nel giro delle giovanili della Francia. Alto 184 cm, piede preferito: destro. Il suo contratto con il Lione è in scadenza al termine di questa stagione. Nelle ultime partite con le giovanili del Lione ha giocato anche da difensore centrale e terzino sinistro, ma a tutti gli effetti il suo ruolo è quello di terzino destro.

Per gli ultimissimi aggiornamenti di calciomercato Milan, su Kalulu e non solo: clicca qui >>>