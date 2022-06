Lille, si attende la decisione della DNCG: ecco quando dovrebbe arrivare

Come noto il Lille ha a che fare con la decisione del DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestione), l'organo che in Francia controlla i conti delle squadre di Ligue 1. Il Milan, per le note questioni legate al calciomercato, guarda interessato. Renato Sanches e Sven Botman sono i due grandi obiettivi rossoneri: una volta superata questa situazione allora il club francese potrà dedicarsi anima e corpo ai movimenti in entrata e in uscita.