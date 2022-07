Lazio, sbarca Romagnoli. L’ex capitano del Milan: “Finalmente!” (Video)

Alessio Romagnoli, ex capitano del Milan, sosterrà domani le visite mediche con la Lazio. Ecco l'accoglienza e la sua reazione

Alessio Romagnoli, dopo sette anni, ha salutato il Milan. Arrivato come un ragazzino di belle speranze, il classe 1995 se n'è andato da capitano e Campione d'Italia. Mai una parola fuori posto, ma sempre a disposizione per il bene della squadra. Adesso, però, è tempo di una nuova avventura; è tempo di ritornare a casa. Come noto, infatti, Romagnoli è un tifoso della Lazio fin da bambino ed è quindi pronto a giocare nella squadra del suo cuore.