Lazio, Milinkovic-Savic sul mercato: Lotito fissa il prezzo

Secondo quanto riportato da Relevo, noto portale sportivo spagnolo, l'avventura di Sergej Milinkovic-Savic con la maglia della Lazio sembrerebbe essere ormai arrivata alla sua conclusione. La trattativa per il rinnovo del centrocampista serbo, infatti, apparirebbe, al momento, di difficile risoluzione e la società biancoceleste sarebbe disposta ad una sua eventuale cessione pur di non perderlo a zero nel 2024.

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, valuta il classe '95 intorno ad una cifra pari a 40 milioni di euro, senza contare un ingaggio da 3,2 milioni. In Italia solo la Juventus si sarebbe mostrata interessata alla situazione di Milinkovic-Savic, ma il contratto in scadenza nel 2024 ed una cessione inevitabile potrebbe creare alcune circostanze nelle quali squadre come Inter e Milan, che rimangono alla finestra, potrebbero inserirsi. Milan-Napoli non solo in campo: sfida per un talento della Serie A.