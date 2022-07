Lazio, Acerbi rimane in uscita: fissato il prezzo per il difensore

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, potrebbe lasciare i biancocelesti in questa sessione di calciomercato: fissato il prezzo

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, potrebbe lasciare i biancocelesti in questa sessione di calciomercato. All'ex Milan, Chievo e Reggina tra le altre, non piace la filosofia di gioco di Maurizio Sarri, che a suo dire espone a troppi rischi il reparto difensivo. Motivo per cui c'è dell'astio tra i due. Inoltre, sottolinea Il Giornale, c'è da considerare il rapporto con i tifosi. Ennesima contestazione ieri durante l'allenamento, con Sarri che ha difeso Acerbi dagli insulti degli ultras interrompendo la sessione.