Laudisa: “Ibrahimovic non chiede un aumento per soldi ma per uno status”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta, è intervenuto in diretta a ‘Tutti Convocati’ per dire la sua sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. “Ibrahimovic chiede un aumento di ingaggio notevole al Milan e credo che lui e il club si troveranno a metà strada. In questa vicenda c’è tutto l’orgoglio dello svedese, a cui quei soldi non servono. E’ una questione di status”, ha dichiarato il giornalista della rosea.

