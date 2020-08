ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Jan Henkel, giornalista di Sky Deutschland, è intervenuto a ‘Tutti Convocati’ su Radio 24. Il suo pensiero su Ralf Rangnick, che è stato vicino al Milan: “Non avrei visto bene Rangnick in Italia perché è ancora più tedesco di me. E’ una persona molto inquadrata, zero flessibilità. E’ un allenatore molto valido, ma avrebbe avuto problemi di mentalità e di approccio”.

MIRANCHUK VUOLE IL MILAN! L’INDISCREZIONE>>>