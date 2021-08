L’amichevole Real Madrid-Milan occasione per parlare di Isco: la situazione

Il Milan, in questo calciomercato, cerca un trequartista. Isco è una tentazione e l'amichevole con il Real Madrid è l'occasione per parlarne

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, cerca un trequartista. Isco è una tentazione e l'amichevole con il Real Madrid è l'occasione per parlarne. Lo spagnolo è titolare nella partita di Klagenfurt e i rossoneri potranno vederlo all'opera dal vivo. La situazione contrattuale del numero 22 dei 'Blancos' è nota. Il suo accordo con il Real Madrid scadrà il 30 giugno 2022, ma Isco non rientra nei piani di Carlo Ancelotti e per questo sarà ceduto prima del 31 agosto.

Lo spagnolo rappresenterebbe un'opzione in più e diversa rispetto ad Ilicic per il ruolo di trequartista. Lo sloveno dell'Atalanta, ormai promesso sposo rossonero, è infatti capace di agire principalmente da fantasista centrale o sull'out di destra. Isco, al contrario, può partire maggiormente da sinistra ed accentrarsi per mettere a disposizione dei compagni le sue qualità nell'uno contro uno e nell'ultimo passaggio.

Anche se le 'Merengues' chiedono 20 milioni di euro per la cessione del nativo di Malaga, la cifra potrebbe abbassarsi, sia per i buoni rapporti con le la dirigenza del Real sia per via della situazione contrattuale. Quel che è certo è che il trasferimento dovrà avvenire a titolo definitivo. Paolo Maldini e Frederic Massara ci provano e chissà che non ci riescano. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: novità su Isco, Pobega e non solo