Kvaratskhelia, l’agente: “Era della Juve, il Milan lo ha seguito”

Mamuka Jugeli , agente del nuovo acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia , ha raccontato su Twitter alcuni retroscena di mercato sul suo assistito. La scorsa estate, come ricorderete, si era parlato di un Kvaratskhelia che avrebbe continuato la sua carriera in Italia, poiché il Milan era molto vicino ad un accordo, con l'ex difensore rossonero Kakhaber Kaladze come intermediario dell'operazione.

Questi i retroscena della trattativa, svelati da Jugeli su Twitter: "Avevamo un pre-accordo con la Juventus, ma poi Paratici è partito per il Tottenham. Se non fosse andato via, oggi Khvicha sarebbe in bianconero. Paratici voleva portarlo anche in Premier League ma solo in prestito e a noi non interessava. Anche il Milan aveva chiesto informazioni, ma alla fine solo il Napoli si è mosso concretamente".