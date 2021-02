Kerkez, le parole del Györ: “Lo ha voluto personalmente Maldini” | News

Kerkez al Milan: la rivelazione del Györ

Il Milan, ieri, ha concluso il suo calciomercato invernale rilevando a titolo definitivo Milos Kerkez, terzino sinistro classe 2003, dall’ETO FC Györ, squadra della seconda serie del campionato ungherese (LEGGI QUI IL COMUNICATO UFFICIALE). Sul sito web ufficiale dell’ormai ex club del promettente talento neo-rossonero, c’è un lungo articolo che parla di questo trasferimento a Milano. Nel quale, a sorpresa, viene svelato un interessante retroscena sulla trattativa.

"Una caratteristica importante che ha portato a questo trasferimento – ha riportato 'TuttoMercatoWeb' – è che a volerlo è stato uno dei migliori terzini sinistri di sempre, ovvero l'attuale direttore sportivo del Milan, Paolo Maldini". La leggenda ed ex capitano rossonero, dunque, si è speso personalmente per portare Kerkez al Milan. Speriamo che, anche questa volta, come fu per Theo Hernández, ci abbia visto giusto.