Tutti pazzi per Kerkez: l’Atletico Madrid interessato all’ex Milan

Secondo quanto riportato da Cadena SER, nota trasmissione radiofonica spagnola, Milos Kerkez sarebbe entrato nel mirino dell' Atletico Madrid . Il terzino ungherese, protagonista di una grande stagione, è diventato in poco tempo obiettivo di tanti top club europei.

Di proprietà dell'AZ, che lo valuta sui 20 milioni di euro, il terzino ha un passato nelle giovanili del Milan ed il suo idolo è Theo Hernandez. Le esultanze, come quella fatta dopo un goal alla Lazio in Europa League, lo dimostrano, ma anche il suo stile di gioco, così come le tipiche discese sulla fascia sinistra, provano una grande somiglianza con il giocatore rossonero.