Kaio Jorge alla Juventus, è fatta: le cifre e i dettagli del contratto

Kaio Jorge si può praticamente considerare un calciatore della Juventus: tutto fatto per il passaggio in bianconero. A riportarlo è il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul suo profilo Twitter. L'attaccante del Santos era seguito anche dal Milan, che tuttavia non ha mai avviato davvero le trattative con il club brasiliano.