Juventus Under 23, ufficiale l’acquisto di Citi: le foto dell’ex Milan

Alessandro Citi, prodotto del settore giovanile del Milan, ha firmato con la Juventus. Ora è ufficiale. Giocherà in Serie C con la Under 23

Daniele Triolo

La notizia era nell'aria già da qualche giorno, ma adesso è ufficiale. Alessandro Citi, classe 2003, cresciuto nel settore giovanile del Milan, si è trasferito alla Juventus. Il club bianconero lo ha ufficializzato attraverso i propri canali social.

Citi ha firmato un contratto di due anni, fino al 30 giugno 2023, con la 'Vecchia Signora'. Giocherà in Serie C, nella fila della Juventus Under 23 allenata da Lamberto Zauli, ex fantasista in alcune squadre della massima serie.

Citi, che ha giocato ben otto stagioni nel Milan, fino ad indossare la fascia di capitano nella Under 18 rossonera, ha affidato al suo account 'Instagram' ufficiale le prime parole da difensore centrale della Juventus.

"Felice e onorato di essere un nuovo giocatore della Juventus - ha scritto Citi -. Ringrazio il club per credere in me e per avermi dato questa grande opportunità. Felicissimo di iniziare questa nuova avventura".

Un vero peccato, per il Diavolo, l'addio ad un ragazzo così promettente. Citi, lo ricordiamo, è assistito dalla CT10 Management Srl, la società di consulenza per professionisti e giovani calciatori fondata da Francesco Totti.