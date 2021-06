Juventus, Szczesny si toglie dal mercato: “Non si parla della mia partenza”

Si parla tanto dell'interesse della Juventus per Gianluigi Donnarumma. Ma cosa farà Wojciech Szczesny? Il polacco ha le idee chiare

Dopo l'addio al Milan continua a tenere banco il futuro di Gianluigi Donnarumma. La Juventus è da settimane indicata come una delle possibili destinazioni di Gigio. E Wojciech Szczesny? Il polacco non sembra avere nessuna voglia di lasciare il club bianconero. Ecco le dichiarazioni dal ritiro della Polonia: "Cercherò di rispondere a questa domanda una volta per tutte. L'argomento è sui media da molto tempo e vale la pena parlarne. Non ho avuto contatti né con il mio club né con altri, perché non c'è un argomento sulla mia partenza. Non sono responsabile per i trasferimenti della Juventus". Paolo Maldini sfida il Napoli: un giovane trequartista nel mirino del Milan