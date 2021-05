Juventus: Nedved, blitz da Raiola. Sul piatto Donnarumma

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma verso la Juventus. Il suo agente, Mino Raiola, ne ha parlato ieri con Pavel Nedved. Ecco com'è andato il summit

Daniele Triolo

Ieri, a Montecarlo, Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha incontrato Mino Raiola, suo ex procuratore quando era calciatore. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. I due hanno parlato di tanti assistiti di Raiola che, in questa sessione estiva di calciomercato, potrebbero fare al caso dei bianconeri.

Su tutti, Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, che, dal prossimo 1° luglio, non sarà più ufficialmente un calciatore del Milan. Donnarumma, infatti, lascerà il Milan a parametro zero dopo che sono naufragati i negoziati per il rinnovo del suo contratto. Il Diavolo, oltretutto, si è già portato avanti ingaggiando il portiere francese Mike Maignan.

La Juventus si è mossa su Donnarumma in tempi non sospetti. Nelle ultime settimane, però, tante cose sono cambiate a Torino. Ha salutato Fabio Paratici in dirigenza, mentre, in panchina, Massimiliano Allegri è tornato al posto dell'esonerato Andrea Pirlo. Motivi sufficienti, questi, per un incontro di aggiornamento tra la 'Vecchia Signora' e Raiola.

Donnarumma, per la Juventus, rappresenta una ghiotta occasione di mercato e l'interesse dei bianconeri verso l'ex portiere del Milan, pertanto, resta intanto. La Juve, però, intende affondare il colpo sul portiere titolare della Nazionale Italiana soltanto una volta piazzato altrove Wojciech Szczesny. Estremo difensore, tra l'altro, di cui Allegri si fida molto ...

Il vantaggio della Juventus su Donnarumma, oltre alla semina dei mesi precedenti ed al feeling con Raiola, è che le altre rivali nella corsa al suo cartellino sono in condizioni analoghe. Barcellona e PSG sono infatti interessate, ma se prima non vendono Marc-André ter Stegen e Keylor Navas, non possono fare mosse.