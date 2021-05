Juventus, Mendes chiarisce il futuro di Ronaldo: “Non andrà allo Sporting”

Jorge Mendes, procuratore sportivo di Cristiano Ronaldo, ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito dopo le parole della madre

Intervenuto ai microfoni del quotidiano portoghese 'Record', Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito. Queste le sue parole. "Al momento i piani per il futuro di Cristiano Ronaldo non passano dal Portogallo. Cristiano è orgoglioso del titolo conquistato dallo Sporting, come ha pubblicamente dimostrato, ma al momento il Portogallo non è nei suoi piani". Dopo le parole della madre del fuoriclasse in forza alla Juventus, Dolores Aveiro, la quale parlava di un trasferimento allo Sporting Lisbona al termine della stagione, Mendes ha prontamente smentito questa trattativa di mercato. Intanto Mario Ielpo, nella nostra intervista esclusiva, parla del calciomercato del Milan.