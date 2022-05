Juventus, il congedo di Dybala: “Il destino ci ha messo su strade diverse”

Paulo Dybala, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter, ha scritto un messaggio di saluto a tutto il mondo della Juventus

Quella di domani sarà l'ultima partita di Paulo Dybala davanti ai tifosi dell'Allianz Stadium. Come già annunciato diverse settimane fa, il numero 10 bianconero lascerà la Juventus a parametro zero al termine della stagione. Un addio per certi versi inaspettato, in quanto sembrava che la 'joya' fosse vicino al rinnovo con la 'Vecchia Signora'.