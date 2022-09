Juventus, per Allegri fiducia a tempo: Conte o Gasperini a giugno?

La Juventus, per il momento, ha deciso di non esonerare Massimiliano Allegri. Idea traghettatore solo da novembre, uno tra Conte e Gasperini a giugno?

Un calciomercato faraonico che però non ha portato i risultati sperati. Tra record e risultati negativi, la Juventus si lecca le ferite ma non ha intenzione di cambiare la guida tecnica. Almeno per il momento. Dopo il Cda andato in scena ieri si è deciso di non esonerare Massimiliano Allegri ma, come riferisce 'Sport Mediaset', la fiducia verso l'allenatore rimane a tempo.