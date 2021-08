Juventus, addio a Cristiano Ronaldo: è vicino al Manchester City

Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus e ha trovato un accordo biennale con il Manchester City. Ha già parlato con Pep Guardiola

Daniele Triolo

La Juventus si prepara a chiudere, dopo tre stagioni, l'esperienza con Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, classe 1985, autore di 101 gol in 134 partite con la maglia bianconera, è infatti ad un passo dal Manchester City. Ne hanno parlato tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina.

Cristiano Ronaldo, che in questi giorni ha comunicato alla Juventus la sua volontà di andare via, avrebbe già trovato un accordo con il Manchester City, grazie all'operato del suo agente, Jorge Mendes, sulla base di un contratto biennale, fino al 30 giugno 2023, per uno stipendio di 15 milioni di euro netti a stagione.

Di fatto, la metà di quanto Cristiano Ronaldo ha percepito in queste annate con la Juventus. Il giocatore, però, vuole lottare per vincere la Champions League. È convinto che nella squadra di Pep Guardiola (con il quale avrebbe già parlato in via telefonica) potrà lanciare la sfida al PSG di Lionel Messi.

Per far sì che Cristiano Ronaldo passi dalla Juventus al Manchester City in questa sessione di calciomercato manca, attualmente, soltanto una cosa: l'offerta ufficiale dei 'Citizens' ai bianconeri. Una proposta di 25 milioni di euro che, ad ogni modo, stando alle indiscrezioni, arriverà nelle prossime ore. La Juventus avrebbe voluto in cambio Gabriel Jesus, ma per il City è incedibile. Ai bianconeri, poi, non è piaciuta l'opzione di uno scambio con Raheem Sterling. La Juventus, ora, sonda molte alternative per sostituire CR7.

Ci sono piste che portano a Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette (Arsenal), ma anche al ritorno di Moise Kean (Everton, sul quale sta lavorando Mino Raiola), nonché l'idea Mauro Icardi (PSG), il gran colpo Dusan Vlahovic (Fiorentina), l'opzione Giacomo Raspadori (Sassuolo) e l'alternativa 'low cost' Luka Jovic (Real Madrid).