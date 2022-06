Juve, Arrivabene su De Ligt: ”Impossibile tenere chi vuole andare”

De Ligt è costato molto alla Juve, ma il suo rendimento ha disatteso le aspettative. Arrivabene conferma che il centrale vuole andare via.

Sin dal suo sbarco alla Juventus , il rendimento di Matthijs De Ligt è stato al centro di diverse discussioni. Le somme pagate per cartellino e stipendio annuo (rispettivamente 85 e 8 milioni) hanno creato un'aspettativa di altissimo livello attorno alla figura del 23enne olandese, che, pur giocando su buoni livelli, in Italia è sempre stato oggetto di critiche.

Dopo l'intervista di qualche periodo fa in cui De Ligt non chiudeva del tutto le porte ad un trasferimento, hanno cominciato a proliferare le voci che vogliono l'ex Ajax lontano dalla Juventus per sua volontà.