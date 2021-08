Juve, blitz di Mendes a Torino: si decide il futuro di Cristiano Ronaldo

Jorge Mendes è arrivato a Torino per parlare del futuro di Cristiano Ronaldo. Continuano le voci di un possibile addio alla Juve

Jorge Mendes è arrivato a Torino per parlare del futuro di Cristiano Ronaldo . Come spiega 'La Gazzetta dello Sport', continuano le voci di un possibile addio alla Juve. Il portoghese è nel mirino del Manchester City , che avrebbe offerto un contratto sino al 2023. A riferire quest'ultima notizia è Nicolò Schira.

Nelle ultime ore è cresciuta anche la quotazione del PSG, che potrebbe cedere Kylian Mbappé al Real Madrid. A quel punto i francesi potrebbero tentare l'assalto a CR7 per formare una coppia da sogno con Lionel Messi. Al momento, però, nessuna offerta è pervenuta negli uffici del club bianconero per il suo fuoriclasse con il contratto in scadenza nel 2022.