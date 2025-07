Jashari al Milan: parole chiare e nessun rilancio. Doué priorità assoluta

Jashari al Milan è pronto a sbloccarsi, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare. Intanto, si lavora ancora per Doué a destra

Il futuro di Ardon Jashari sembra finalmente destinato a essere rossonero, con il Milan che ha fatto un ulteriore passo avanti verso il Bruges, con un ritocco dell'offerta. Nessun rilancio, però. Sono arrivate anche le dichiarazioni dell'allenatore dei belgi, che sembrano essere abbastanza chiare. Tutti i dettagli e le ultime nel video qui sotto, in cui parliamo anche della situazione Guela Doué, prima scelta a destra con rilancio pronto per lo Strasburgo, che potrebbe essere quello decisivo. Guarda il video qui sotto e ricordati di lasciare un mi piace, di iscriverti, di attivare la campanella e commentare per dire la tua!