Jacobelli: “Lazetic? Non può risolvere i problemi offensivi del Milan”

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato di Marko Lazetic, neo acquisto rossonero: "Lazetic è un investimento per il futuro, su di lui si dice un gran bene, ma non si può pensare che arrivi qui e risolva i problemi offensivi del Milan. A me sta piacendo il lavoro di Maldini e Massara che stanno puntando sui giovani per riportare in alto il Milan. L'acquisto di Lazetic conferma questa strategia del club rossonero. Per Pioli sarà fondamentale recuperare presto il miglior Rebic".