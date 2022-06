Intermediari di Gabriel Jesus e agenti di Ibañez a Casa Milan: i dettagli

Oggi a Casa Milan era presente Lodovico Spinosi , agente italiano di Roger Ibañez della Roma e intermediario di Gabriel Jesus del Manchester City. A riferirlo è 'Calciomercato.it'. L'incontro in sede è durato circa un'ora ed erano presenti gli intermediari di Gabriel Jesus e soci italiani di Giuliano Bertolucci che, tra gli altri, assiste anche Roger Ibañez della Roma, Danilo del Palmeiras, Marlon e Reinier, brasiliano la scorsa stagione al Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid.

Spinosi è stato intermediario in diverse trattative con club italiani. La sua presenza a Casa Milan potrebbe essere legata anche ad altri affari relativi al mercato rossonero. L'agenzia Bertolucci, invece, rappresenta diversi calciatori brasiliani. Nelle prossime ore capiremo se si è approfondito il discorso per qualche calciatore in particolare. Milan, le top news di giornata: avanza Thiaw, occhi su Veretout