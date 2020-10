Il record di Hauge nel campionato norvegese

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Un esterno goleador per il Milan: Jens Petter Hauge. Sì perché le statistiche nel campionato norvegese sono molto interessanti. Come riferiscono i colleghi di Opta, il calciatore del Bodo Glimt nel campionato di Norvegia è tra i migliori marcatori.

Addirittura, secondo questa specifica statistica, dal suo esordio nel massimo campionato norvegese (nel 2016), Jens Petter Hauge (classe 1999) è l’unico giocatore nato a partire dal 1996 ad aver già segnato almeno 20 gol (22 per lui). Speriamo possa dimostrare grandi cose in maglia rossonera. Servirà tempo e pazienza, ma ha tutte le possibilità per rendere al massimo.

TUTTE LE NEWS SUL PLAY-OFF RIO AVE-MILAN >>>