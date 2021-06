Il Milan canta la Marsigliese: nel mirino tanti giocatori francesi

Come viene sottolineato da Tuttosport, è un Milan che canta la marsigliese: tanti i francesi nel progetto rossonero

Al momento in rosa ci sono Theo Hernandez, Kalulu e Maignan, ma il numero è destinato a crescere. Dovrebbe essere ingaggiato infatti Olivier Giroud dal Chelsea, mentre sono in corso dei contatti con il Tolosa per il talento Adli. Non dimentichiamo infine Tiemoué Bakayoko, che potrebbe tornare la Milan dopo aver già vestito la maglia rossonera nella stagione 2018-2019. Intanto c'è l'ok di Elliott per l'acquisto di un grande talento.