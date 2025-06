Il futuro di Theo Hernandez secondo Bianchin: “Cessione logica”

Bianchin: "Theo, Milan e l'enigma atletico, accordo possibile sui 20 milioni"

"Theo Hernandez può forzare la mano e aspettare 12 mesi per lasciare il Milan a zero. Il Milan, all’opposto, potrebbe escluderlo dai titolari o dalla squadra, ma non vuole arrivare a tanto. E allora, come si fa? Una cessione al momento è la soluzione logica per tutti e l’Atletico Madrid il club con più chance di trovare la strada. Non semplice immaginare un rialzo dell’Al Hilal così forte da convincere Theo a lasciare l’Europa per l’Arabia. Madrid invece sarebbe un ritorno al passato.