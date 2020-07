Ibrahimovic resta dubbioso: “Pioli? Qui novità tutti i giorni”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Di segnali per rimanere Zlatan Ibrahimovic ne ha mandati tanti in questi mesi, ma anche frecciate che in qualche modo facessero capire come il suo futuro fosse segnatamente lontano dal Milan. Ibra è così, prendere o lasciare. Fa parte del suo personaggio crearsi quel velo di mistero e fascino allo stesso tempo in grado di catalizzare ogni attenzione mediatica su di sé.

Ma i dubbi rimangono ancora, nonostante tra una decina di giorni ci sarà la resa dei conti, con la stagione che volgerà al termine e la dirigenza di via Aldo Rossi e l’attaccante di origini slave che si siederanno ad un tavolo per trattare.

Anche ieri sera Ibra non ha voluto sciogliere alcun dubbio, anzi: “Futuro? Ho ancora tre partite, ho ancora 10 giorni. Nessuno mi ha detto niente, non mi aspetto nient’altro. Ci sono cose che non possiamo controllare, mi sembra strano. Ma stiamo facendo grandi cose, abbiamo fiducia, crediamo in ciò che facciamo, siamo dietro al mister. Stefano Pioli resta? Non lo so, però sto lavorando, sto bene, la squadra sta bene, è contenta sin da quando sono arrivato ho visto la classifica che siamo secondi e terzi. Non è male …”.

Insomma, una risposta data dallo svedese in cui sembra non sia a conoscenza del rinnovo del suo allenatore tanto caro. E allora si potrebbe verificare proprio quel cambiamento che Ibra aveva auspicato alcuni giorni fa quando dichiarava: “Difficile che io rimanga se le cose non cambiano..”. Ebbene, le cose ora sono davvero diverse da come si profilavano fino a ieri mattina.

E poi c’è quella dichiarazione di Ibra rilasciata dopo la premiazione per le 100 presenze in rossonero: “Spero di poterne fare ancora molte altre”, aveva detto a Milanello. Ebbene, chissà che questo desiderio non possa presto avverarsi.

