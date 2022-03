Ibrahimovic-Milan, un altro anno insieme ad una sola condizione

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan è ancora tutto da scrivere: bisognerà capire come si concluderà la stagione

In vista del finale di stagione, uno dei temi più caldi in assoluto in casa Milan è quello legato al futuro di Zlatan Ibrahimovic .

La scelta, in ogni caso, sarà lasciata all'attaccante: nel caso in cui il classe 1981 si sentisse in forma, e volesse continuare, il rinnovo diventerebbe una formalità, ovviamente alle condizioni del club, con una netta riduzione della parte fissa d'ingaggio e bonus legati alle presenze in campo.