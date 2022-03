Ibrahimovic, il futuro al Milan dipende dal Mondiale con la Svezia: le ultime

Le ultime sul mercato del Milan. Il futuro di Zlatan Ibrahimovic dipende dalla partecipazione della Svezia al Mondiale di Qatar 2022

Zlatan Ibrahimovic continuerà la sua carriera da calciatore oppure no? È questa la domanda che si pongono i tifosi del Milan e non solo. Il 'Corriere dello Sport' riferisce un aggiornamento molto importante in merito. Ibra infatti, in caso di qualificazione della Svezia al Mondiale di Qatar 2022, dovrebbe rinnovare il suo contratto con i rossoneri a 99%. Prima però ci sarà da affrontare il playoff contro Repubblica Ceca e Polonia. Un rinnovo di contratto che però avverrà con cifre al ribasso: la dirigenza vuole ridimensionare l'ingaggio di Zlatan a 3 milioni di euro a stagione più alcuni bonus legati a gol e presenze. Intanto il Milan pensa a un nuovo centrocampista. Il nome