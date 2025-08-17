Pianeta Milan
Hojlund non convocato dallo United: il Milan accelera. Intesa per il prestito oneroso

La mancata convocazione di Hojlund per il debutto del Manchester United in Premier League contro l'Arsenal ha riacceso le speranze del Milan
Alessia Scataglini
La mancata convocazione di Rasmus Hojlund per il debutto del Manchester United in Premier League contro l'Arsenal ha riacceso le speranze del Milan. Nonostante la volontà del giovane attaccante di giocarsi le sue carte all'Old Trafford, la sua esclusione dalla rosa è un segnale chiaro che la società e l'allenatore non puntano più su di lui, soprattutto dopo l'arrivo di Benjamin Sesko dal Lipsia.

Hojlund, la svolta è vicina. Il Milan ha l'accordo con lo United, ora serve solo il sì del danese

Con una concorrenza agguerrita che include anche Bryan Mbeumo e Joshua Zirkzee, Hojlund è considerato un esubero da piazzare sul mercato. Il Milan, alla ricerca di un centravanti affidabile per il suo attacco, ha individuato nel danese il profilo ideale e ha già raggiunto un'intesa di massima con il Manchester United.

L'accordo tra i due club prevede un prestito oneroso di 6 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni. La cifra totale dell'operazione si aggirerebbe dunque intorno ai 36 milioni di euro.

Ora, l'unica incognita rimane la decisione finale di Hojlund. Sebbene la sua posizione nel club inglese sia ormai compromessa, l'attaccante non ha ancora dato il via libera al trasferimento. Il Milan attende con fiducia la sua risposta, sperando di chiudere in tempi brevi una delle trattative più complesse di questa sessione estiva.

