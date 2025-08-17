Hojlund non convocato dallo United: il Milan accelera. Intesa per il prestito oneroso

La mancata convocazione di Rasmus Hojlund per il debutto del Manchester United in Premier League contro l'Arsenal ha riacceso le speranze del Milan . Nonostante la volontà del giovane attaccante di giocarsi le sue carte all'Old Trafford , la sua esclusione dalla rosa è un segnale chiaro che la società e l'allenatore non puntano più su di lui, soprattutto dopo l'arrivo di Benjamin Sesko dal Lipsia .

Hojlund, la svolta è vicina. Il Milan ha l'accordo con lo United, ora serve solo il sì del danese

Con una concorrenza agguerrita che include anche Bryan Mbeumo e Joshua Zirkzee, Hojlund è considerato un esubero da piazzare sul mercato. Il Milan, alla ricerca di un centravanti affidabile per il suo attacco, ha individuato nel danese il profilo ideale e ha già raggiunto un'intesa di massima con il Manchester United.