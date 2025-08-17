Hojlund non convocato dallo United: il Milan accelera. Intesa per il prestito oneroso

L'accordo tra i due club prevede un prestito oneroso di 6 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni. La cifra totale dell'operazione si aggirerebbe dunque intorno ai 36 milioni di euro.
Ora, l'unica incognita rimane la decisione finale di Hojlund. Sebbene la sua posizione nel club inglese sia ormai compromessa, l'attaccante non ha ancora dato il via libera al trasferimento. Il Milan attende con fiducia la sua risposta, sperando di chiudere in tempi brevi una delle trattative più complesse di questa sessione estiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA