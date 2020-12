Graziani: “Milan comprare per comprare no, ma se vuoi lo Scudetto..”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva e ha commentato il possibile mercato di gennaio del Milan. “Mercato Milan? Comprare tanto per comprare no, ma se pensa di puntare allo scudetto fino alla fine allora servono un rinforzo di qualità in difesa e un altro in attacco come vice Ibrahimovic“, ha dichiarato l’ex Roma.

UN COLPO PUO’ ARRIVARE A CENTROCAMPO: UN GIOIELLINO CLASSE 2001>>>