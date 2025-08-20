Pianeta Milan
Gozzini: “Il Napoli sonda Hojlund, ma il Milan non accelera. Ecco perché”

Rasmus Hojlund Manchester United
Milan, Gozzini fa il punto sul futuro di Hojlund e spiega perché i rossoneri non hanno accelerato nonostante l’interesse del Napoli
Francesco De Benedittis

La giornalista Alessandra Gozzini, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sulla situazione riguardante il futuro di Rasmus Hojlund. Ha poi spiegato il motivo per cui il Milan non abbia accelerato per l'attaccante danese in uscita dal Manchester United, nonostante l’interesse del Napoli. Ecco le sue parole.

Gozzini: "Il futuro di Hojlund sarà deciso questa settimana. Milan e Napoli ..."

"Che momento per Rasmus Hojlund. Il danese dello United è un grande obiettivo di due candidate allo scudetto: Milan e Napoli. A due anni dall'addio all'Atalanta, può tornare in Italia ed è probabile che il verdetto arriverà in questa settimana.

Antonio Conte e il d.s. Giovanni Manna, preso atto del lungo stop di Lukaku, si sono lanciati nelle riflessioni: un centravanti andrà preso, un uomo che condivida con Lorenzo Lucca il peso di una responsabilità grossa. Il casting è selettivo e contiene una serie di attaccanti di primo piano, guidato da Rasmus  Hojlund. I primi contatti sono stati avviati nel pomeriggio di ieri, li ha avuti Giovanni Manna, che ha tentato di capire la fattibilità di un’operazione complicata partendo dal prestito (oneroso, sia chiaro):

Il Milan invece ha bisogno di nuovi gol e la prima pista inglese porta a Manchester, a Rasmus Hojlund. Il Milan, rispetto al Napoli, ha il vantaggio di essersi mosso per tempo, senza però aver raggiunto la destinazione. Ostacoli lungo il percorso sono stati finora insormontabili: la volontà del giocatore di spostarsi a titolo definitivo e non in prestito con diritto di riscatto, e la differenza di valutazione sul cartellino, tra prestito oneroso ed eventuale prezzo d’acquisto definitivo.

La discesa in campo del Napoli non sembra aver portato i rossoneri a spingere sull’acceleratore, nel tentativo di mantenere il vantaggio. Il Milan sa di essersi esposto con decisione e chiarezza: ora sono Hojlund e lo United a dovergli andare incontro".

