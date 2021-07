Giroud ritrova Gazidis al Milan: ecco l’esperienza in comune

Olivier Giroud, al Milan, ritroverà Ivan Gazidis. I due hanno condiviso un'importante esperienza nel recente passato

Olivier Giroud ha firmato con il Milan . In rossonero ritroverà Ivan Gazidis . I due hanno condiviso un'importante esperienza nel recente passato. Si tratta dell'avventura all' Arsenal .

Dal 2012 al 2018, infatti, Giroud e Gazidis erano ai Gunners, l'uno in veste di attaccante, l'altro in qualità di amministratore delegato. All'epoca fu proprio il dirigente sudafricano a volere in rosa il francese. I tifosi del Milan sperano che il binomio risulti ancora una volta ottimo. Ecco Ballo-Touré: il terzino sta svolgendo le visite mediche.