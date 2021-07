Giroud: “Raggiungeremo grandi traguardi. Forza Milan!” (Video)

Il Milan ha pubblicato un breve video sui social in cui sono le dichiarazioni da parte di Olivier Giroud, neo attaccante rossonero

Olivier Giroud è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante nella giornata di ieri ha firmato un contratto di due anni con opzione sul terzo. La società rossonera, pochi minuti fa, ha pubblicato un video sui social in cui Giroud saluta tutti in italiano: "Ciao, un saluto a tutti i tifosi. Sono molto contento di essere al Milan. Vorrei ringraziare Paolo Maldini e Frederic Massara per l'accoglienza, oltre ovviamente Ivan Gazidis, che conosco personalmente. Sono sicuro che insieme raggiungeremo grandi traguardi. Forza Milan!".