Giroud e una voglia matta di Milan: le ultime sul rinnovo con i rossoneri

L'ex Chelsea, però, ha un contratto in scadenza con il Milan a giugno. Secondo quanto riferisce 'calciomercato.com', il prolungamento non sarebbe in discussione. Giroud, infatti, potrebbe mettere nero su bianco sul nuovo contratto nel mese di febbraio. Al momento non c'è una vera e propria trattativa, complice anche il suo impegno in questo momento in Qatar. Ma il giocatore stesso è consapevole che si legherà ai colori rossoneri per altre due stagioni.