Genoa, l’arrivo di Piccoli potrebbe allontanare Muriel dal Milan | News

Roberto Piccoli potrebbe diventare il nuovo attaccante del Genoa: il suo trasferimento in rossoblù potrebbe far rimanere Muriel all'Atalanta

Il Genoa di Andriy Shevchenko dovrà voltare pagina per risollevare le sorti in campionato. Lo sa la nuova società, la quale è stata d'accordo sin da subito con l'allenatore ucraino in merito alla necessità di dover rinforzare la squadra durante il mercato di gennaio. Ecco, dunque, che il primo colpo sta per arrivare: Roberto Piccoli. E' questo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', secondo i quali il suo passaggio dall'Atalanta ai rossoblù chiuderebbe di fatto la possibilità di vedere Luis Muriel altrove.