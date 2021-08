Formazione Milan, il 4-4-2 non convince. Dal mercato le ali per Pioli?

Pioli ha proposto un 4-4-2 nel pre-campionato. Ma il Milan, con questo modulo, non ha convinto. Le ali potrebbero arrivare dal mercato?

Carmelo Barillà

Pioli ha spesso schierato il Milan con un 4-4-2 nel pre-campionato. A dire il vero, sono state tante le soluzioni tattiche messe in mostra dai rossoneri nelle varie amichevoli. Ma ci vogliamo soffermare oggi sul 4-4-2, modulo che vuole necessariamente la presenza di ali di ruolo. E anche se si gioca con il 4-2-3-1 il discorso cambia poco. I vari Rebic, Maldini, Krunic sono spesso stati adattati da esterni. Gli unici che potrebbero davvero agire da ali pure sono Leao, Saelemaekers e Castillejo. Ma il primo è altalenante e non potrebbe mai fare il quarto di centrocampo, visto che a difendere non ci pensa nemmeno. Il secondo si applica, ma non incide in fase offensiva, dove serve qualche spunto in più. Il terzo è in uscita, direzione Spagna.

Ecco perché insistere con il 4-4-2 potrebbe essere controproducente. Nella rosa di Pioli ci sono calciatori capaci di interpretare più ruoli, ma non quelli compatibili con le caratteristiche di un 4-4-2. Ecco perché, se il tecnico avesse intenzione di giocare anche con questo modulo, potrebbero arrivare rinforzi sulle fasce dal mercato.

Un calciatore che potrebbe fare il quarto a destra di centrocampo è Alessandro Florenzi. Il terzino della Roma è un obiettivo concreto, proprio per la sua grande duttilità, che aprirebbe a diverse soluzioni. Una pedina che potrebbe diventare, a questo punto, fondamentale. Ma il problema sarebbe soprattutto sulla sinistra. Bisognerebbe andare a pescare un calciatore abile a destreggiarsi bene sia in fase difensiva che in quella offensiva. Non facile. Una soluzione interna potrebbe essere l'avanzamento di Theo Hernandez e l'inserimento di Ballo-Touré da terzino. Ma il senegalese deve ancora fare i conti con il tatticismo italiano e la difesa non è il suo punto di forza.

Motivo per cui la soluzione 4-4-2 potrebbe essere accantonata, almeno all'inizio. Chissà che non torni utile durante alcune partite, magari quando le cose si mettono male. Il 4-4-2 potrebbe trasformarsi più facilmente in un 4-2-4, con due attaccanti a fare gli esterni qualora ci sia il bisogno di recuperare il risultato. Ovviamente non ce lo auguriamo. Adli, Florenzi e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.