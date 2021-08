Florenzi-Milan, previsto un nuovo incontro con la Roma: la situazione

Nuovo incontro di calciomercato per il Milan. Previsti contatti con la Roma in settimana per sbloccare l'affare Alessandro Florenzi

Carmelo Barillà

Nuovo incontro di calciomercato per il Milan: previsti contatti con la Roma in settimana per sbloccare l'affare Alessandro Florenzi. Un acquisto praticamente in dirittura d’arrivo che, però, ha subìto dei rallentamenti principalmente per l'esigenza dei giallorossi di acquistare un attaccante. Ora che è tutto fatto per Tammy Abraham, erede di Edin Dzeko, la trattativa tra Milan e Roma per Florenzi potrà riprendere a pieno ritmo. Thiago Pinto, uomo del mercato dei capitolini, era volato a Londra per chiudere la trattativa per il centravanti. Ora si incontrerà con la dirigenza rossonera per il classe ’91, che non fa più parte dei piani giallorossi e di quelli di Mourinho. Il Milan, invece, cerca un'alternativa d'esperienza a Davide Calabria sulla fascia destra.

Maldini e Massara hanno trovato prima l’accordo con il calciatore e poi stavano chiudendo quello con la Roma. All'improvviso la frenata, ma l'affare - riferisce 'calciomercato.com' - non è a rischio, almeno al momento. La distanza che rimane ancora da limare è quella legata alla formula: i rossoneri hanno offerto un prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, ovvero la qualificazione in Champions della prossima stagione. La Roma però vorrebbe qualche garanzia in più sull’obbligo di riscatto, fissato a quota 6 milioni di euro.

Nonostante qualche piccolo rallentamento, dunque, la sensazione è che alla fine Florenzi vestirà la maglia del Milan. A breve quindi un altro incontro per sciogliere il nodo formula. Le parti dovrebbero trovare un accordo e la trattativa andare in porto. Adli, Florenzi e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.