Florenzi al Milan, c’è l’accordo: il calciatore fa un’importante rinuncia

La trattativa tra Milan e Roma per Alessandro Florenzi è chiusa. C'è l'accordo totale: il calciatore fa un'importante rinuncia

La trattativa tra Milan e Roma per Alessandro Florenzi è chiusa. C'è l'accordo totale: il calciatore - stando a quanto riferisce Carlo Laudisa - pur di vestire la maglia rossonera, ha rinunciato a 400mila euro. Un passo importante, per non dire decisivo, per la fumata bianca. La vicenda Florenzi ricorda quella di Sandro Tonali, che pur di tornare al Milan si decurtò lo stipendio. La formula del trasferimento rimane quella già nota: prestito oneroso ad 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 4. Ecco le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: Grillitsch idea concreta, Pobega va al Torino