Fiorentina, Commisso insiste per Gattuso: la sua offerta | Serie A News

L'ex rossonero Gennaro Gattuso può lasciare Napoli alla fine della stagione e trasferirsi alla Fiorentina. Il patron viola spinge per averlo

Il contratto di Gennaro Gattuso con il Napoli scadrà al termine di questa stagione e anche nel caso in cui centrasse la qualificazione in Champions League non dovrebbe restare alla guida degli azzurri. Gattuso, però, non dovrebbe rimanere disoccupato a lungo: lo sta corteggiando, con insistenza, la Fiorentina di Rocco Commisso .

Secondo quanto riferito dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, Commisso, dopo aver incassato il 'no' di Roberto De Zerbi , ha bussato alla porta di Gattuso. Sul piatto del tecnico calabrese c'è un contratto di due stagioni , fino al 30 giugno 2023 , con opzione anche sul terzo anno .

Gattuso, ex calciatore ed anche ex allenatore del Milan, sta valutando la proposta del club gigliato con attenzione. Prima di accettarla, però, vuole capire bene che tipo di squadra ha intenzione di allestire Commisso e per quali obiettivi potrà lottare. In caso di un rifiuto di Gattuso, la Fiorentina andrebbe su Ivan Jurić, attualmente alla guida dell'Hellas Verona.