Fiorentina, Barone: “Nessuna offerta per Vlahovic: siamo aperti a tutto”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato della situazione di Dusan Vlahovic, obiettivo di mercato di mezza Europa

Come noto, il bomber serbo dei viola, classe 2000 , andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023 , ha già fatto presente di non volerlo rinnovare e che, al più tardi a fine stagione, vorrebbe lasciare Firenze .

"Ogni giorno si parla di Vlahovic - ha detto Barone sul centravanti ex Partizan, un po' seccato -. Su questo tema la Fiorentina non ha ricevuto nessuna offerta. Siamo aperti a tutto ma vogliamo chiarezza".