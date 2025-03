Fikayo Tomori via dal Milan, situazione assurda e scambio con Dragusin!

Il prossimo mercato potrebbe portare Fikayo Tomori al Tottenham e Radu Dragusin al Milan, con un clamoroso scambio. A sorprendere, però, è tutta la situazione del difensore inglese, partito in vantaggio nelle gerarchie sia con Paulo Fonseca che con Sergio Conceicao, ma poi sparito in entrambi i casi. Ormai non mette piede in campo da tempo e i rossoneri vorrebbero cederlo, come volevano cederlo già a gennaio. Nonostante ciò, lui era stato molto chiaro nell'esprimere la propria volontà. Chissà che proprio questo non abbia influito. Per conoscere tutte le ultime di mercato e sullo scambio, oltre che per approfondire la situazione, vi invitiamo a guardare il video qui sotto, pubblicato sul nostro canale YouTube: correte a iscrivervi, a lasciare il vostro mi piace e a dire la vostra nei commenti!