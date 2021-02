UFFICIALE: Pato firma con l’Orlando City

Ora è ufficiale! Nuova avventura americana per Alexandre Pato che oggi è stato ufficializzato dall’Orlando City, ex squadra di Ricardo Kakà. L’ex attaccante del Milan inizierà così una nuova esperienza in MLS, dopo aver giocato al San Paolo nella stagione 2019-20. Pato ha firmato un contratto di un solo anno.

